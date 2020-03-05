Путин заявил Эрдогану о необходимости прямого разговора по ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов России и Турции. Об этом Владимир Путин заявил в четверг, 5 марта, в начале встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

«Ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора», — цитирует российского лидера RT.

Также Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью в сирийском Идлибе более 30 турецких военнослужащих в конце февраля, передает НСН.

Эрдоган, в свою очередь, назвал ситуацию напряженной и выразил уверенность, что переговоры помогут ее разрешить. По его словам, сегодняшняя встреча имеет большое значение для региона и весь мир «устремил свои взгляды» в Москву. Он выразил уверенность, что предпринятые сегодня шаги облегчат ситуацию в Идлибе.

Накануне Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию вокруг САР и вопросы российско-турецких отношений в преддверии запланированных переговоров с Эрдоганом.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.