Турецкий политолог объяснил стремление Эрдогана контролировать Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподносит действия Анкары в Сирии как попытку обеспечить национальную безопасность. Он неоднократно отмечал, что не хочет допустить наплыва беженцев или приближения курдов к своим границам, рассказал турецкий политолог Керим Хас.

«Хотя на самом деле сейчас нет курдов в Идлибе. Кроме того, действия Анкары только усугубляют проблему с беженцами. Кажется, что Эрдоган просто осознает: если он потеряет контроль над Идлибом, то встанет вопрос о будущем Африна и других районов, где находятся протурецкие силы», — указал эксперт.

В настоящее время район на левом берегу Евфрата находится под контролем курдских формирований, турецкая операция «Источник мира» привела к образованию зоны безопасности глубиной в 32 км от Манбиджа до иракской границы. Патрулированием этой территории занимаются турецкие и российские силы. Африн же полностью контролирует Турция.

5 марта в Москве прошли переговоры Эрдогана и президента РФ Владимира Путина.

Москва и Анкара согласовали документ по итогам шестичасовых переговоров в Кремле. Эксперты уверены, что переговоры поспособствуют нормализации ситуации в регионе.

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