Прямой эфир

Турецкий политолог объяснил стремление Эрдогана контролировать Идлиб

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподносит действия Анкары в Сирии как попытку обеспечить национальную безопасность. Он неоднократно отмечал, что не хочет допустить наплыва беженцев или приближения курдов к своим границам, рассказал турецкий политолог Керим Хас.

«Хотя на самом деле сейчас нет курдов в Идлибе. Кроме того, действия Анкары только усугубляют проблему с беженцами. Кажется, что Эрдоган просто осознает: если он потеряет контроль над Идлибом, то встанет вопрос о будущем Африна и других районов, где находятся протурецкие силы», — указал эксперт.

В настоящее время район на левом берегу Евфрата находится под контролем курдских формирований, турецкая операция «Источник мира» привела к образованию зоны безопасности глубиной в 32 км от Манбиджа до иракской границы. Патрулированием этой территории занимаются турецкие и российские силы. Африн же полностью контролирует Турция.

5 марта в Москве прошли переговоры Эрдогана и президента РФ Владимира Путина.

Москва и Анкара согласовали документ по итогам шестичасовых переговоров в Кремле. Эксперты уверены, что переговоры поспособствуют нормализации ситуации в регионе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим укрощения огня: Лидеры РФ и Турции согласовали новый документ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
Помпео отметил право Турции на самооборону в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020