Прямой эфир
Сюжет:

Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые договоренности РФ и Турции по Идлибу, достигнутые российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Москве, не гарантируют возникновения новых кризисов, однако вызывают оптимизм. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился в четверг, 5 марта, глава комитета Совета Федерации по международным делаем Константин Косачев.

«Сегодня согласован новый документ в развитие этих договоренностей. И это дает повод для оптимизма. Хотя и не гарантирует от новых кризисов. Восток дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе — далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у Путина и Эрдогана — получилось, и это главное», — написал сенатор.

Косачев отметил, что ключевой итог этого обсуждения в том, что найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.

«Переговоры были ожидаемо непростыми, но тем весомее итог. А он заключается не просто в рукопожатиях под камеру, и не только в заявлениях о продолжении работы по Идлибу. Хотя, с учетом накала обстановки до того, и это было бы отличным результатом», — подчеркнул Косачев.

Весенний призыв: Москва намерена положить конец эскалации в Идлибе
В Совфеде надеются, что встреча Путина и Эрдогана снимет напряжение на северо-востоке Сирии

Парламентарий отметил, что данная встреча для многих была неожиданным событием. Вместе с тем, в пользу этих переговоров было три фактора: негативный опыт прежних лет, включая гибель российских военных; взаимное уважение интересов и дипломатическая линия президента России в международных делах.

«Судя по всему, президент Эрдоган при всей его воинственности также почувствовал вкус к дипломатии, которая может сберечь много жизней и развязать те узлы, которые кажутся безнадежными», — подытожил Косачев.

Ранее в этот же день Путин заявил, что шестичасовые переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно. Он рассказал, что стороны нашли приемлемое решение по Идлибу и подписали документ.

В частности, стороны договорились о том, что с 6 марта в сирийском Идлибе будет введен режим прекращения огня. Кроме того, согласован 12-километровый коридор безопасности у трассы М-4 на севере Сирии и с 15 марта Турция и Россия приступят к совместному патрулированию территорий через населенные пункты рядом с магистралью. В заключении Москва и Анкара в очередной раз подтвердили свою позицию относительного того, что независимость Сирии неоспорима.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня
Представители ЦПВС осмотрели якобы разрушенные ВКС больницы в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020