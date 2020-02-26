Трамп продлил еще на год санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила во вторник, 25 февраля.

Согласно пояснительной записке к указу президента, действия и политика, о которых идет речь в документе, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике США.

17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады Украины инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию. Также нардепы просят не признавать законность воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста и отказаться от любого сотрудничества с РФ.

В 2014 году ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.