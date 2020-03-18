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Германия прекратит прием беженцев из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Joachim Herrmann
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Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев (Bamf) ФРГ приняло решение приостановить программы приема беженцев из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, сообщает МВД республики.

Как долго будут действовать ограничительные меры, не уточняется.

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«В свете мероприятий по сдерживанию пандемии МВД вчера официально дало указание Bamf приостановить на неопределенное время процедуру размещения [беженцев] в рамках механизма «один к одному» с Турцией и государственной процедуры размещения [мигрантов]», — цитирует немецкий новостной портал OZZ сообщение представителя ведомства.

Число заболевших пневмонией СOVID-19, вызванной новым вирусом, в Германии уже превысило 8,5 тыс. человек, скончались более 20. Тяжелее всего ситуация обстоит в Северном Рейне — Вестфалии. Там количество инфицированных перевалило за 3,3 тыс. человек.

Ранее в этот же день в международном комитете бундестага «Известиям» заявили, что в Германии, в частности член комитета Вальдемар Гердт, призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.

Накануне, 17 марта, президент Института Роберта Коха, подведомственного минздраву Германии, сообщил о предположительной длительности пандемии вируса SARS-CoV-2. По его словам, инфекция будет распространяться волнами и эпидемия может продлиться два года.

Распространение коронавируса нового вида (SARS-CoV-2), вызывающего заболевание СOVID-19, началось в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, скончались более 8 тыс. человек.

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