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Сотни украинцев пешком дошли на родину из Венгрии

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Более 400 граждан Украины пешком добрались до украинско-венгерской границы, чтобы вернуться в свою страну. Об этом на странице в Facebook в среду, 18 марта, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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«Пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой — с украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники собирают украинцев, которые ждут на границе, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой», — рассказал украинский министр.

По его словам, более 400 украинцев вернулись с 16 марта, люди продолжают приходить.

На границе гражданам помогают украинские дипломаты, а тем, кто остался в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев, после переговоров посольства разрешили на автобусах добраться домой.

Ранее в среду стало известно о заражении коронавирусом депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергея Шахова. Всего в Украине 14 подтвержденных случаев заболевания, скончались два пациента.

Как пишет «Газета.ру», 14 марта Совет национальной безопасности и обороны страны решил закрыть государственные границы из-за нестабильной эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавирусной инфекции до 3 апреля.

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 2:30 мск 18 марта, во всем мире заразились 198 178 человек, умерли 7965, а излечились 81 729 пациентов.

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