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ВКС завершили формирование группировки для помощи Италии

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Фото: commons.wikimedia.org/Igor Dvurekov
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Завершено создание авиационной группировки, предназначенной для помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом 22 марта сообщили в Министерстве обороны России.

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«На военном аэродроме Чкаловский (Московская область) сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье стало известно, что Россия направит в Италию самолеты для помощи в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него. Всего в стране заразились более 53 тыс. человек, скончались 4,8 тыс.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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