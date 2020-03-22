Подкрался незаметно: Прибалтика ушла на карантин

До середины марта вспышка COVID-2019 воспринималась большинством жителей стран Балтии как нечто смутно-неопределенное, происходящее где-то далеко и никак их не касающееся. Однако очень скоро болезнь приобрела характер пандемии, власти Литвы, Латвии и Эстонии объявили чрезвычайное положение, и буквально через несколько дней жители региона обнаружили себя практически в другом мире. «Известия» рассказывают о том, как ведутся карантинные мероприятия в странах Балтии.

Долго собирались

В действительности коронавирус в Прибалтике объявился не внезапно. В Эстонии первого зараженного COVID-2019 выявили 27 февраля, в Литве — 28 февраля, в Латвии — 2 марта. Инфекцию привезли туристы, возвращавшиеся из Италии, — особенно много бед наделали пассажиры авиарейса Бергамо–Рига 29 февраля, некоторые из которых из столицы Латвии потом отправились к себе домой в Эстонию. Масштабы заболеваемости в трех странах-соседках сильно разнятся: к 21 марта в Эстонии насчитывается 306 случаев заражения, в Латвии — 124, а в Литве — только 69. Впрочем, именно в Литве была зафиксирована 21 марта первая смерть от заболевания . В Латвии в этот же день сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией депутат парламента Латвии Артусс Кайминьш.

Подкрался незаметно Кассир работает за защитным стеклом в супермаркете в Риге Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Отчего же такая разница в масштабах? Евродепутат от Эстонии Яна Тоом считает, что просто в ее государстве лучше обстоит дело с диагностикой, нежели в соседних страна х. «На этом фоне Эстония, честно перевалившая за вторую сотню, выигрывает. Мы, похоже, в числе тех, кто извлек урок из чужих ошибок. Вернее, наша система здравоохранения его извлекла», — написала Тоом в сети Facebook.

До поры до времени народ лишь посмеивался при вестях о коронавирусе — «да чего бояться, ведь никто же не разводит панику из-за того же гриппа». Однако в какой-то момент информационная накачка сделала свое дело — людей стала охватывать паника. «Народ активно хомячит в магазинах. Пустых прилавков не заметила, но некоторые группы товаров исчезают быстро и их постоянно подвозят. Пустеют рестораны, это заметно. Но, что особенно приятно, люди доброжелательны, паники и агрессии не заметила », — отметила в сети Facebook жительница Вильнюса Светлана Мартынюк.

Власти наладили выпуск информационных материалов о профилактике COVID-2019. Первоначально такие буклеты были выпущены только на латышском языке, что вызвало понятное возмущение со стороны русскоязычных жителей страны. «Впереди несколько очень непростых месяцев. Многое будет зависеть от того, как быстро, профессионально и честно общество будет информировано о ситуации с коронавирусом. Закрытие границ, доступность продуктов, кому и где нужно помочь, десятки вопросов каждый день. Параллельно мы будем сталкиваться с волнами фейков и обмана. Параллельно же, несмотря на все вирусы, не сдается Центр госязыка», — негодовал бывший мэр Риги Нил Ушаков. Впрочем, власти всё же опомнились и распорядились подготовить материалы на русском языке.

Подкрался незаметно Дежурные литовские солдаты на пограничном контрольно-пропускном пункте между Литвой и Латвией Фото: Global Look Press/Edijs Palens/Xinhua

Одновременно во всех трех странах начали вводиться карантинные мероприятия: з акрыли школы, прекратили богослужения, запретили собираться в публичных местах более чем по пять человек, обязали стоять в магазинных очередях на расстоянии не менее 2 м друг от друга. В некоторых случаях строгие меры вызвали одобрение и у мирового сообщества — например, когда в Риге отменили традиционное шествие поклонников и ветеранов латышского легиона «Ваффен СС» 16 марта. В выигрыше оказались и «зайцы» — из общественного транспорта исчезли контролеры.

Нарушителям мер предосторожности пригрозили наказаниями. «Огромная просьба проинформировать всех, что за нарушение карантинного режима в Латвии предусмотрена административная и уголовная ответственность! А именно — штраф до €350 и в тяжелых случаях — вплоть до лишения свободы на срок до трех лет ! Просьба ко всем быть максимально ответственными в своих действиях!» — воззвала в Сети депутат латвийского сейма Регина Лочмеле-Лунёва.

Ловушка захлопнулась

В условиях кризиса людям пришлось решать массу задач самостоятельно. Например, закрывая на карантинный период школы (детские садики продолжили работу), глава латвийского министерства образования Илга Шуплинска распорядилась, чтобы учеба продолжалась дистанционно. Но оказалось, что мало кто ясно представляет, как это должно выглядеть на практик е. В итоге родители стали самоорганизовываться, создавать специализированные группы в соцсетях, совместно обсуждать и решать вопросы обучения своих отпрысков.

Подкрался незаметно Медицинский работник в защитном костюме рядом с мобильной лабораторией для обследования пациентов на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) в Риге Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Возникли проблемы и с медицинскими масками, если раньше за коробку (50 штук) просили €4, то теперь уже €40. Главный редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин считает, что « Эстония, как, впрочем, и остальная Европа, сильно опоздала с принятием важных решений. Мы почему-то верили, что в условиях глобализации коронавирус останется чисто китайской проблемой. А ведь нужно было делать запасы и перестраивать промышленность на производство тех же медицинских масок еще в начале года».

Как водится, многие обрушились с беспощадной критикой на власти. «Всю глубину кризиса мы пока даже не начали понимать. А вот то, что правительство он скоро сметет, уж это несомненно. И какая ему замена будет? Даже думать опасаюсь...» — предрекает экс-депутат горсобрания Риги Игорь Кузьмук. Словно в насмешку президент Латвии Эгил Левитс заявил, что кризис, дескать, сплотил нацию, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила в знак этого самого сплочения дружно помахать всем фонариками из окон.

Подкрался незаметно Люди в очереди на польско-германском пограничном пункте после того, как польское правительство решило закрыть свои границы для иностранцев в качестве превентивной меры против коронавируса Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Не все прибалты ограничиваются одной лишь критикой — находятся волонтеры, взваливающие дело помощи ближним на свои плечи, не ожидая за это никаких наград . «Наши добровольцы в Риге готовы прийти на помощь каждому, кто во время пандемии по каким-то причинам не может выйти из дома. Если вам или вашим близким нужна помощь: сходить в магазин или в аптеку, выгулять собаку, перевести или разъяснить что-либо, касающееся ситуации с вирусом, — пишите или звоните нашим координаторам», — призвала в соцсети активистка Жанна Карелина, прилагая номера телефонов.

Введение карантина совпало с закрытием внешних границ. Всё произошло так быстро, что поставило тысячи литовцев, эстонцев и латышей в трудную ситуацию. В ней же оказались и гостившие в Прибалтике иностранцы. Например, в Риге застрял приехавший туда на съемки своей очередной картины Микки Рурк.

Надолго ли это?

Множество прибалтов не могли вернуться домой из Германии после того, как Польша перекрыла границы. Частично этих людей удалось эвакуировать специально организованными авиарейсами и паромами — но далеко не всех. Литовка Ингрида Ануже жаловалась, что они с мужем фактически оказались на положении заключенных в автобусе — без еды и воды. «Когда мы выходим из автобуса и идем в туалет, пограничники кричат, чтобы мы тут не ходили. Они дважды проверили температуру, всё было хорошо, никто не чувствовал себя плохо», — делилась женщина.

Подкрался незаметно Очередь из грузовиков около пункта пропуска на границе Беларуси и Литвы Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Дошло до того, что доведенные до отчаяния литовцы начали блокировать автодороги на границе с Германией. В связи с этим премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис воззвал к попавшим в ловушку соотечественникам: «Так вы ничего не добьетесь. Очень прошу вас прекратить блокаду дороги и готовиться к поездке в Литву. Спасибо за ваше терпение. Ждем вашего возвращения».

Президент Литвы Гитанас Науседа специально провел переговоры с польским лидером Анджеем Дудой и со своими прибалтийскими коллегами — Эгилом Левитсом и Керсти Кальюлайд. «В первую очередь мы обязаны обеспечить гражданам балтийских стран возможность беспрепятственно вернуться домой. Мы также должны добиваться бесперебойного функционирования транзита грузового транспорта, обслуживающего рынок балтийских стран», — призвал Науседа.

Закрытие целого региона на карантин сопровождается спадом в экономике и начавшимися массовыми увольнениями. Одним из первых к ним приступил латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic, вынужденно отменивший сотни рейсов в разные части мира. По словам главы авиакомпании Мартина Гаусса, планируется сократить не менее 400 человек — как пока еще надеются в airBaltic, временно. Начали избавляться от людей и другие фирмы в отрасли перевозок и туризма.

Подкрался незаметно Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В Эстонии власти, пытаясь купировать негативные последствия карантина, решили, что государственная касса по безработице компенсирует людям, временно лишившимся работы из-за эпидемии коронавируса, 70% от их доходов. «Это позволит смягчить первый шок тех, кто уже потерял работу, и дает надежду, что летом ситуация улучшится», — сказал руководитель эстонского Центрального союза работодателей Арто Аас. В свою очередь, министр социальных дел Танель Кийк сказал, что 70-процентная компенсация сравнима с возмещением, выплачиваемым по больничному листу. Он выразил надежду на то, что работодатели смогут частично компенсировать нахождение работников дома.

Сами же эстонские работодатели хотят получить от государства отсрочку по налогам и отмену штрафов за налоговые задолженности. Со своей стороны горуправа Таллина приняла решение освободить горожан от платы за места в детском саду — с 16 марта и вплоть до окончания действия чрезвычайного положения. «Как известно, количество детей, посещающих детский сад, существенно сократилось — и по возможности детей просят оставлять дома. Однако услуга по-прежнему доступна, чтобы была обеспечена работа всех оперативных служб. Кроме того, у людей должна быть возможность ходить на работу», — пояснил мэр Таллина Михаил Кылварт.