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Депутат парламента Латвии заразился коронавирусом

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Фото: facebook.com
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Депутат сейма Латвии Артусс Кайминьш заразился коронавирусом нового типа. Об этом в субботу, 21 марта, политик сообщил на странице в соцсети Facebook.

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По его словам, он плохо почувствовал себя 17 марта, в тот же день самоизолировался. «Вчера сдал анализы, и сегодня мне позвонили и сказали о положительном результате на COVID-19. Я приношу извинения всем, с кем встречался 15 и 16 марта, и тоже прошу и призываю их провериться», — написал депутат латвийского парламента.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19, который является возбудителем тяжелой пневмонии, был подтвержден в Латвии 2 марта.

Впервые вирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, выявили в китайском Ухане в конце декабря. Болезнь начала быстро распространяться в другие страны, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. К настоящему моменту болезнь зарегистрирована в 163 государствах. По данным Worldometer на 21 марта, всего заражены свыше 282 тыс. человек, умерло более 11 тыс. пациентов.

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