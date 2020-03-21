Депутат парламента Латвии заразился коронавирусом

Депутат сейма Латвии Артусс Кайминьш заразился коронавирусом нового типа. Об этом в субботу, 21 марта, политик сообщил на странице в соцсети Facebook.

По его словам, он плохо почувствовал себя 17 марта, в тот же день самоизолировался. «Вчера сдал анализы, и сегодня мне позвонили и сказали о положительном результате на COVID-19. Я приношу извинения всем, с кем встречался 15 и 16 марта, и тоже прошу и призываю их провериться», — написал депутат латвийского парламента.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19, который является возбудителем тяжелой пневмонии, был подтвержден в Латвии 2 марта.

Впервые вирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, выявили в китайском Ухане в конце декабря. Болезнь начала быстро распространяться в другие страны, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. К настоящему моменту болезнь зарегистрирована в 163 государствах. По данным Worldometer на 21 марта, всего заражены свыше 282 тыс. человек, умерло более 11 тыс. пациентов.