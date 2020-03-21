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В Подмосковье зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Московской области в общей сложности зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, заявили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

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«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Накануне стало известно о новом случае заражения коронавирусом в Подмосковье. Заболевший, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, вернулся в страну из Праги 11 марта.

В России на 20 марта было зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом, из них 131 случай — в Москве.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.

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