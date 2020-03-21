Число случаев заражения в Испании достигло почти 25 тыс.

В Испании число зафиксированных случаев заражения коронавирусом практически достигло 25 тыс., умерли более 1,3 тыс. человек. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил минздрав страны.

Отмечается, что в королевстве зарегистрировано 24 926 заболевших, при этом 1326 скончались, а еще 2125 выздоровели. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Мадриде (там заболел 8921 человек) и в автономном сообществе Каталония (4203 заболевших).

Ранее, 19 марта, врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 283 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.