Врач рассказал о причине высокой смертности от коронавируса в Испании

Высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста. Об этом в четверг, 19 марта, рассказал «РИА Новости» врач Андрей Рубцов, который живет в Мадриде и работает в доме престарелых.

Врач отметил, что высокая смертность в королевстве по сравнению с другими странами, где активно распространяется коронавирус, связана с тем, что в Испании один из самых высоких в мире показателей продолжительности жизни ― 83,4 года в среднем.

Однако Рубцов подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данным момент известно, что 33% зараженных старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Кроме того, врач добавил, что в стране многим не диагностируется коронавирус, поскольку нет возможности провести тесты на SARS-CoV-2 всем, у кого появляются незначительные симптомы.

«Чтобы человеку сделали тест, у него должна быть ярко выраженная симптоматика: высокая температура, дыхательная недостаточность, но она развивается далеко не у всех пациентов, а только с ослабленным иммунитетом ― это пожилые люди, люди, больные гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. Но если речь идет о молодом человеке с симптомами, ему тест не делают», ― рассказал он агентству.

Первая смерть от нового коронавируса в Испании была зафиксирована 3 марта. В настоящий момент на территории страны зафиксировано 17 147 случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 767 человек, а выздоровели ― 1107.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 227 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9308 человек.