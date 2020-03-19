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Заболевший коронавирусом депутат рады заявил о заражении его жены

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Фото: facebook.com/Сергій Шахов
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Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов во время прямой трансляции, которую он вел в четверг, 19 марта, в своем Facebook, рассказал, что у его жены также подтвердили SARS-CoV-2.

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«Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание. Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», ― заявил украинский парламентарий.

Ранее в этот день Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне украинский лидер выразил возмущение из-за того, что депутат Шахов, хотя и отсутствовал в раде, каким-то образом проголосовал. По словам президента, виноваты в этом «кнопкодавители» — коллеги депутата. С января на Украине действует уголовная ответственность для депутатов, голосующих вместо других парламентариев.

По последним данным, на Украине зафиксировано 16 случаев заражения SARS-CoV-2.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 227 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9303 человека.

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