Заболевший коронавирусом депутат рады заявил о заражении его жены

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов во время прямой трансляции, которую он вел в четверг, 19 марта, в своем Facebook, рассказал, что у его жены также подтвердили SARS-CoV-2.

«Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание. Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», ― заявил украинский парламентарий.

Ранее в этот день Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне украинский лидер выразил возмущение из-за того, что депутат Шахов, хотя и отсутствовал в раде, каким-то образом проголосовал. По словам президента, виноваты в этом «кнопкодавители» — коллеги депутата. С января на Украине действует уголовная ответственность для депутатов, голосующих вместо других парламентариев.

По последним данным, на Украине зафиксировано 16 случаев заражения SARS-CoV-2.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 227 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9303 человека.