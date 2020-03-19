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Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского

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Фото: facebook.com/shahov.funpage
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Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам политика, очень легко проверить, был ли он на заседании: достаточно зайти на сайт рады и посмотреть, регистрировался ли он.

«Я хочу сказать Владимиру Зеленскому. Пожалуйста, обратите внимание на ваш секретариат. Господин президент, вас очень сильно подставляют… Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали», — сказал Шахов в ходе эфира в Facebook.

18 марта Зеленский выразил возмущение из-за того, что депутат Шахов хотя и отсутствовал в раде, каким-то образом проголосовал. По словам президента, виноваты в этом «кнопкодавители»-коллеги депутата.

С января на Украине действует уголовная ответственность для депутатов, голосующих вместо других парламентариев.

На Украине зарегистрированы 16 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

В среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию.

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