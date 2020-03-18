Новый украинский премьер призвал готовиться к экономическому кризису

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию. Заседание кабмина состоялось 18 марта.

Как отметил глава правительства, кризис на Украине может последовать за экономическим кризисом в мире на фоне распространения коронавируса. В связи с этим власти страны не должны ограничиваться лишь борьбой с заболеванием и обязаны подготовиться и «к другим вызовам».

«Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение вновь назначенному министру», — цитирует его УНИАН.

Главой ведомства накануне был назначен Игорь Петрашко.

О возможном наступлении дефолта на Украине предупредил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский 16 марта. По его словам, у Киева нет экономической стратегии выживания без помощи Международного валютного фонда, а самостоятельно страна не сможет вернуть все долги, пишет «Газета.ру». «Условий выживания» на фоне кризиса в связи с распространением коронавируса для Украины также нет, добавил нардеп.

В феврале во фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковали экономический план властей, указав, что программа состоит только из лозунгов и провальных решений. На деле же из-за недостаточной господдержки предприятий всего за три месяца производство упало на 5–6%, а около 170 тыс. человек лишились рабочих мест, отмечали депутаты фракции.

Также в ОПЗЖ Украине предрекли превращение из бедной страны в нищую из-за курса на евроинтеграцию.

4 марта парламент одобрил отставку премьер-министра Алексея Гончарука. На его место был назначен Шмыгаль, до этого занимавший должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.