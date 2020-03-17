Прямой эфир

В банках Украины оказалось недостаточно наличной валюты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В кассах украинских банков стало не хватать наличной валюты из-за роста спроса населения на нее. Об этом сообщил Нацбанк Украины 17 марта.

Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство
Кабмин призван протолкнуть радикальные реформы Владимира Зеленского

«В последние дни мы наблюдаем признаки нехватки наличной валюты в кассах банков.<…> Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой», — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

В Нацбанке заверили, что уже работают над решением проблемы. Кроме того, на корсчетах банков страны сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно конвертировать валюты и перечислять собственную валюту на свои счета в других банках.

Накануне депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предупредил сограждан о возможном наступлении дефолта на Украине. По его словам, у Киева нет экономической стратегии выживания без помощи Международного валютного фонда, а самостоятельно страна не сможет вернуть все долги. «Условий выживания» на фоне кризиса в связи с распространением в мире коронавируса для Украины также нет, добавил нардеп.

По состоянию на 17 марта на Украине выявлено семь случаев заражения COVID-19. Скончался один человек, а также пациентка с подозрением на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине нашли виновников деградации страны
Украина попросила Польшу разрешить украинцам пешком вернуться на родину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020