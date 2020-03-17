В банках Украины оказалось недостаточно наличной валюты

В кассах украинских банков стало не хватать наличной валюты из-за роста спроса населения на нее. Об этом сообщил Нацбанк Украины 17 марта.

«В последние дни мы наблюдаем признаки нехватки наличной валюты в кассах банков.<…> Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой», — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

В Нацбанке заверили, что уже работают над решением проблемы. Кроме того, на корсчетах банков страны сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно конвертировать валюты и перечислять собственную валюту на свои счета в других банках.

Накануне депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предупредил сограждан о возможном наступлении дефолта на Украине. По его словам, у Киева нет экономической стратегии выживания без помощи Международного валютного фонда, а самостоятельно страна не сможет вернуть все долги. «Условий выживания» на фоне кризиса в связи с распространением в мире коронавируса для Украины также нет, добавил нардеп.

По состоянию на 17 марта на Украине выявлено семь случаев заражения COVID-19. Скончался один человек, а также пациентка с подозрением на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.