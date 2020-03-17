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На Украине нашли виновников деградации страны

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За последние 30 лет Украина только деградировала и демонстрировала один из худших в мире результатов социально-экономического развития, пишет украинский журналист Вячеслав Чечило в статье для «Главреда».

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Он напомнил, что после распада СССР у страны были чуть ли не лучшие стартовые возможности по сравнению с другими республиками. Журналист задался вопросом о том, кто же виноват в такой стремительной деградации.

По его мнению, причина в «свидомых» псевдопатриотах, которые во всем винят Россию, СССР, внутренних врагов, но не себя.

Чечило отметил, что подобные жители Украины не представляют, что делать со страной, но имеют огромные амбиции вплоть до «занять Кубань» или «запретить русский язык».

Журналист указал, что адекватности от таких «патриотов» ждать не приходится, потому что они демонстрируют все признаки тоталитарной религиозной секты, которая ни с чем не соглашается.

При этом они немногочисленны, но агрессивны и вынуждают даже большинство выполнять свои требования. Именно в этом кроется причина, почему власть пасует перед радикалами.

Как пишет Чечило, «патриотами» легко манипулировать — достаточно надеть вышиванку и спеть гимн, чтобы получить их поддержку и «индульгенцию на разворовывание государства», но это манипуляция взаимная.

«В вышиванке можно воровать, но нельзя вести переговоры с ДНР. Можно клеймить врагов, но нельзя искать друзей. В результате элита страны постепенно превращается в группу агрессивного ворья с трезубцами на лацканах пиджаков — умный человек идет по пути наименьшего сопротивления», — подчеркнул он.

При этом борьбу с ними журналист считает невозможной в условиях демократии, из-за этого Украина продолжит деградировать и, возможно, прекратит быть независимым государством.

15 марта российский сенатор Алексей Пушков назвал нападение украинских радикалов на посольство РФ в Киеве бешенством и безысходностью и объяснил их поступок.

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