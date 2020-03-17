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Украинский депутат матом описал ситуацию в стране

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский матом рассказал, что на Украине ничего нет.

По его словам, страна импортирует продукты питания (мясо, овощи, сыры), а в госрезервах уже пусто.

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«У нас ни черта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел… Я публиковал данные госрезерва. Ответ: у нас ничего (нецензурно) нет вообще», — сказал Дубинский в интервью на YouTube-канале «Vласть vs Vлащенко».

Кроме того, депутат заявил, что в стратегических запасах отсутствует даже горючее.

«Еды нет, жрачки нет, консервов нет», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что было бы важно провести аудит государства, но набежали люди, которые «еще вчера ковырялись в носу и были никем».

В декабре прошлого года глава Союза селянства Украины, экс-президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич сообщил, что страна катастрофически зависима от импорта аграрной и продовольственной продукции. По его словам, в настоящее время Киев выручают африканские страны, поставляющие картофель, и Польша, экспортирующая молоко.

28 января советник украинского президента Игорь Новиков матом прокомментировал высокие цены на газ.

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