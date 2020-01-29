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Советник Зеленского матом прокомментировал новые цены на газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Советник украинского президента Игорь Новиков возмутился высокими ценами на газ и обвинил в этом «Нафтогаз Украины». По его версии, компания закупила летом топливо по очень высокой цене, которое теперь приходится оплачивать жителям страны.

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«Пришли платежки за январь с ценой 6913 гривен (более 17,5 тыс. рублей. — Ред.) <…> за ту же тысячу кубов, которая как ни крути, — вот и близко не 4650 гривен. Какого (черта. — Ред.), вполне резонно спросите вы», — написал Новиков на своей странице в Facebook, используя нецензурную лексику.

Он напомнил, что «Нафтогаз» и энергетические власти страны обещали гражданам в январе газ по тарифу 4650 гривен (11,8 тыс рублей) за 1 тыс. куб. м без НДС и прочих наценок. Однако в результате цены оказались на 1–2 тыс. гривен выше ожидаемых.

Новиков утверждает, что из-за закупок дорогого газа правительство пересчитывает тарифы «задним числом», а потребителям приходится платить по актуальной цене, ведь договоры с участниками рынка уже заключены. В противном случае убытки понесет сама компания.

Подписчикам Новиков обещал «не молчать, не прятаться», а открыто передать главе государства Владимиру Зеленскому «справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины».

1 января на Украине начали действовать новые гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Так, жители будут платить в отопительный сезон по 8 гривен. Страховая цена «Нафтогаза Украины» составляет более 7 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м с НДС, но не включая расходы на транспортировку.

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