Пушков объяснил атаку радикалов на посольство РФ в Киеве

Российский сенатор Алексей Пушков назвал нападение украинских радикалов на посольство РФ в Киеве бешенством и безысходностью и объяснил их поступок.

«Бешенство украинских националистов объяснимо: в ЕС хода нет, в НАТО не принимают, денег почти не дают, с Бандерой наперевес в Европу не пускают, Донбасс не вернуть, Крым потерян безвозвратно. Злобу вымещают на российском посольстве», — написал он в своем микроблоге в Twitter 15 марта.

Накануне вечером, 14 марта, в Киеве состоялся Марш добровольцев, конечной точкой маршрута было российское посольство. Правоохранители заранее огородили здание дополнительным забором, за который был поставлен спецтранспорт и полицейский кордон.

Дойдя до посольства, радикалы начали устраивать беспорядки. Они осквернили флаг РФ, распевая украинский гимн, скандировали лозунги «Долой с Украины», «Слава нации — смерть врагам», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!».

Когда участники начали бросать на территорию дипмиссии зажженные фальшфейеры и петарды, кто-то из толпы выстрелил в сторону посольства из ракетницы. Снаряд попал в крышу здания, о нанесенном ущербе информации не поступало.

Нацполиция не стала расценивать инцидент как акт хулиганства, заявив, что в ходе марша «грубых нарушений» допущено не было.