Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

«На вопросы он не ответил — нахамил нашим корреспондентам, сел за руль Mercedes и уехал. При этом его сын Михаил был в маске», — пишет издание.

Отмечается, что корреспондент хотел узнать, почему бывший лидер страны пропустил допрос в Госбюро расследований и зачем он уезжал из страны. На все вопросы Порошенко ответил фразой «до свидания». При этом охранники экс-главы государства грубо толкали журналистов.

Ранее сообщалось, что Порошенко успел вернуться в страну из Испании до закрытия границ в связи с коронавирусом, которое намечено на полночь 17 марта.

В пятницу, 13 марта, Порошенко должен был явиться на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако его адвокат сообщил, что экс-президент покинул Украину и находится за границей, в связи с чем не сможет прийти.

Согласно решению СНБО Украины, границы страны будут закрыты с 00:00 понедельника 16 марта по 3 апреля. С 17 марта прекращается пропуск через границу регулярного пассажирского транспорта.