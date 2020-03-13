СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

В пятницу, 13 марта, экс-президент Украины Петр Порошенко должен явиться на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако его адвокат сообщил, что Порошенко покинул Украину и находится за границей, в связи с чем не сможет прийти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По какому делу был запланирован допрос — не уточняется. При этом, по некоторой информации, следователь собирался требовать ареста бывшего президента.

7 марта Петр Порошенко заявил о закрытии одного из дел против него. По словам политика, у него есть решение суда, согласно которому ГБР обязано закрыть уголовное дело о декларировании недостоверных данных. В отношении Порошенко заведено больше 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе. В совокупности Порошенко может получить до 15 лет тюремного заключения.