На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», — написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов во вторник, 10 декабря.

Дело было возбуждено по заявлению Портнова.

Бывший президент Украины в настоящий момент фигурирует в еще 13 уголовных делах. Речь идет о госизмене в связи с коррупционными преступлениями, незаконным приобретением телеканала «Прямой», злоупотреблении властью, легализации незаконных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест, а также инцидентом в Керченском проливе. В последнем случае дело было возбуждено из-за приказа отправить три военных корабля в российские воды в ноябре 2018 года и использовать их задержание как повод для введения военного положения.

При этом официально Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному делу, а фигурирует в качестве свидетеля.

В настоящий момент на Украине действует закон о депутатской неприкосновенности. Более 70% жителей Украины 28 ноября поддержали снятие неприкосновенности с Порошенко, который в настоящее время является депутатом Верховной рады. При этом 8 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с Порошенко будет снята в начале 2020 года.

11 сентября действующий президент Владимир Зеленский подписал постановление об отмене неприкосновенности, которое вступит в силу в 2020 году. В соответствии с ним из статьи 80 Конституции будет исключено положение о том, что парламентарии не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения. Они установили порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с начала 2014 года, когда ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.