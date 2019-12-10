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На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

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«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», — написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов во вторник, 10 декабря.

Дело было возбуждено по заявлению Портнова.

Бывший президент Украины в настоящий момент фигурирует в еще 13 уголовных делах. Речь идет о госизмене в связи с коррупционными преступлениями, незаконным приобретением телеканала «Прямой», злоупотреблении властью, легализации незаконных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест, а также инцидентом в Керченском проливе. В последнем случае дело было возбуждено из-за приказа отправить три военных корабля в российские воды в ноябре 2018 года и использовать их задержание как повод для введения военного положения.

При этом официально Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному делу, а фигурирует в качестве свидетеля.

В настоящий момент на Украине действует закон о депутатской неприкосновенности. Более 70% жителей Украины 28 ноября поддержали снятие неприкосновенности с Порошенко, который в настоящее время является депутатом Верховной рады. При этом 8 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с Порошенко будет снята в начале 2020 года.

11 сентября действующий президент Владимир Зеленский подписал постановление об отмене неприкосновенности, которое вступит в силу в 2020 году. В соответствии с ним из статьи 80 Конституции будет исключено положение о том, что парламентарии не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения. Они установили порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с начала 2014 года, когда ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

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