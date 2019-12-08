Прямой эфир

Спикер рады назвал срок снятия неприкосновенности с Порошенко

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с бывшего президента страны Петра Порошенко будет снята в начале 2020 года. Об этом он рассказал изданию «Новое время».

Патриот за миллион: чиновника Порошенко задержали с пачками долларов
Юрий Грымчак много критиковал Зеленского

Говоря о том, что ждет Порошенко, спикер украинского парламента отметил, что этот вопрос не в его компетенции. По словам Разумкова, он не генеральный прокурор, а глава рады.

«Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало», — объяснил он журналистам в воскресенье, 8 декабря.

Пройдет ли отдельное голосование в Раде до конца года по вопросу снятия неприкосновенности с Порошенко, Разумков не ответил.

Имя бывшего президента Украины фигурирует в 13 уголовных делах. Политика подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупционных преступлениях, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации незаконных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко проигнорировал 20 допросов в ГБР
Порошенко заподозрили в краже 34 млн гривен у армии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019