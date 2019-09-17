На один из главных активов Порошенко наложили арест

На имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, наложен арест. Решение принял Печерский районный суд Киева, сообщил 17 сентября юрист Андрей Портнов.

«Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме», — написал он на своей странице в Facebook.

Арест наложен в рамках уголовного дела, возбужденного на основании заявления Портного «о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов». По словам юриста, основными фигурантами дела являются Порошенко и украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

Однако в Едином государственном реестре судебных решений соответствующей публикации пока нет, отмечает издание «Лiга».

13 сентября Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыск в офисе Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко. Причиной для обысков СМИ называли подозрение в допуске нарушений при заключении сделки по купле-продаже завода.

В тот же день Порошенко явился на допрос в ГБР. При этом ранее он дважды проигнорировал вызовы ведомства — 3 и 10 сентября, объяснив это высокой занятостью на посту депутата в Верховной раде. По слова экс-главы государства, его два часа расспрашивали о национализации Приватбанка и нарушивших российскую границу украинских моряках.

По данным украинских СМИ, в ноябре 2018 года компания Ewins Limited, принадлежащая Тигипко, выкупила долю Порошенко в заводе за $235,8 млн — бывшему президенту принадлежало 73,9% акций, остальные 20,1% были у экс-депутата Игоря Кононенко, их Тигипко также выкупил. В мае Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал Ewins Limited на 136 тыс. гривен ($5,5 тыс.) за нарушения при покупке завода. Утверждается, что Тигипко планирует построить на месте завода торговый центр.

Имя Петра Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах. В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.