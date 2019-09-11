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НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на telegram-канал «UN — сливы и груши».

По данным канала, который также опубликовал скрин-шот выписки из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) страны, 23 августа НАБУ по решению суда возбудило уголовное дело против указанных лиц по ст. 364 ч. 1 УК Украины.

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«Дело было открыто по решению суда, куда обратился неизвестный нам гражданин. О подозрении пока рано говорить», — отмечается в сообщении.

21 августа «РИА Новости» со ссылкой на материалы Сoлoмeнского районного суда Киева сообщало, что инстанция обязала НАБУ возбудить дело против Пoрoшенкo и Климкина. Агентство уточняло, что автор иска 15 июля подал в НAБУ заявление об уголовных правонарушениях по ст. 364 УК Украины, которые совершили пятый президент и бывший министр иностранных дел Украины.

Сейчас на Украине расследуется 11 уголовных дел против бывшего украинского лидера и ряда высокопоставленных чиновников. Порошенко обвиняется в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти. Он уже трижды не появлялся на допросе в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины — 3, 6 и 10 сентября. Последний допрос, на который явился экс-президент, состоялся 12 августа.

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