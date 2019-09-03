Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Игоря Головань.

«Петр Алексеевич [Порошенко] сегодня не появится. Вы знаете о событиях в парламенте — это мы считаем уважительной причиной», — отметил он.

Ранее 3 сентября сообщалось, что два народных депутата Верховной рады подрались в одном из ресторанов в центре Киева. Инцидент произошел в заведении на Днепровском спуске. Уточняется, что в потасовке участвовал парламентарий 8-го созыва «Батькивщины» Руслан Богдан и депутат 9-го созыва от фракции Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Алексеев. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

В тот же день стало известно, что Верховная рада рассмотрит законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов.

Последний допрос Порошенко состоялся 12 сентября. Уточняется, что он явился в сопровождении охранников и защитников. Допрос политика длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.