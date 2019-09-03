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Порошенко могут проверить на детекторе лжи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Во вторник, 3 сентября, Государственного бюро расследований Украины в третий раз допросит экс-президента страны Петра Порошенко. При этом не исключено использование полиграфа, отметил глава ГБР Роман Туба.

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В самом ведомстве не сообщили, в рамках расследования какого дела пройдет допрос. Однако, по словам юриста Андрея Портнова, вызвали экс-президента из-за дела «об отмывании преступных доходов».

Ранее Печерский районный суд Киева предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко. При этом допрос с применением детектора лжи будет возможен при согласии самого экс-президента.

Сам Порошенко заявил, что не доверяет госбюро и готов пройти проверку на полиграфе в эфире телевидения, пишет «РИА Новости».

В настоящее время на Украине расследуется 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко и высокопоставленных чиновников. При этом экс-генпрокурор страны Юрий Луценко отмечал, что ни в одном из дел бывший президент не имеет статуса подозреваемого.

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