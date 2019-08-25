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Депутат рады раскрыл методы США по управлению Украиной при Порошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, как США управляли Украиной во то время президентства Петра Порошенко.

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По его словам, антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) всегда управлялось американским куратором Карен Гринвей, которая использовала ведомство для давления на украинские власти, для принятия нужных решений.

При этом все американские кураторы, по словам депутата, имели определенный компромат на Порошенко, чтобы манипулировать им в случае переизбрания.

«Порошенко просто исполняет волю определенных лиц в Америке, которых все устраивает, его политика внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, эти коррупционные схемы, на тот период, на них просто закрывали глаза», — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Политик также добавил, что целью США всегда было ослабление России. Поэтому Штаты всячески пытались воспрепятствовать окончанию боевых действий в Донбассе, а также были заинтересованы в невыполнении минских соглашений.

10 августа депутат рады и политолог Олег Волошин назвал главного начальника президента Украины Владимира Зеленского.

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