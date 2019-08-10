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В раде назвали главного начальника Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат рады и политолог Олег Волошин назвал главного начальника президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 10 августа сообщил портал 122.ua.

По его словам, все политические игроки на Украине не станут всерьез воспринимать президентство Зеленского, пока он не проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

«То есть он встретится с самым большим начальником», — подчеркнул Волошин.

Помимо этого депутат подметил, что «для Зеленского, как и в свое время для экс-президента Украины Петра Порошенко, сам факт встречи с Трампом — уже стилизация его власти».

Накануне сообщалось, что при вопросе журналиста о Зеленском Трамп забыл, кто это.

Единственный телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся 25 июля. В ходе непродолжительной беседы президент США поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в раду, а также предложил обсудить дальнейшее взаимодействие уже во время визита украинского лидера в Вашингтон.

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