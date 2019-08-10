Прямой эфир

Зеленскому предложили заменить гривну на доллар

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили сделать доллар национальной украинской валютой. Соответствующая петиция появилась на сайте президента 7 августа.

На двух стульях: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом
Турция умело лавирует между Украиной и Россией, отстаивая собственные интересы в регионе

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан», — сообщается в тексте.

Петиция должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней, чтобы ее рассмотрел президент. На данный момент за замену гривны на доллар проголосовали 43 человека.

5 августа сообщалось, что до конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили рост стоимости бутербродов на Украине
На Украине на 70% подорожало свиное сало

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017