Зеленскому предложили заменить гривну на доллар

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили сделать доллар национальной украинской валютой. Соответствующая петиция появилась на сайте президента 7 августа.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан», — сообщается в тексте.

Петиция должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней, чтобы ее рассмотрел президент. На данный момент за замену гривны на доллар проголосовали 43 человека.

5 августа сообщалось, что до конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен.