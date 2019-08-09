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Трамп забыл о Зеленском

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп забыл, кто такой Владимир Зеленский. Видео с подобным конфузом появилось в Сети 9 августа.

Один из американских журналистов спросил лидера страны, планирует ли он приглашать Владимира Зеленского в Белый дом. Однако Трамп переспросил его, о ком он говорит. В ответ репортер пояснил, что спрашивает о президенте Украины Владимире Зеленском.

Только после уточнения президент США заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и назвал его «разумным парнем».

Единственный телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся 25 июля. В ходе непродолжительной беседы американский лидер поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в раду, а также предложил обсудить дальнейшее взаимодействие уже во время визита украинского лидера в Вашингтон.

8 марта сообщалось, что Трамп забыл свою жену Меланью. Они встречали кортеж чешского премьера Андрея Бабиша и его жены, однако сразу после рукопожатия президент США и чешский премьер направились в резиденцию, при этом совершенно позабыв про своих супруг.

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