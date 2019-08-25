Порошенко призвал Киев напомнить Западу о «российской угрозе»

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти на встрече мировых лидеров 1 сентября в Польше напомнить им о «российской угрозе».

Трансляция выступления Порошенко опубликована в Facebook.

«Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны», — заявил политик.

При этом он поблагодарил Варшаву за то, что президента России Владимира Путина на мероприятии не будет. Кроме того, Порошенко резко раскритиковал идею возвращения России в G8, заявив, что Москву не просто так исключили из этого «элитного клуба», и она якобы должна «вернуть» Крым и урегулировать ситуацию в Донбассе.

24 августа Порошенко пригрозил нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому цитатой из Библии, в которой говорится об ответственности за предоставленные широкие возможности.