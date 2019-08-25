Прямой эфир

Первый президент Украины назвал два главных недостатка Порошенко

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стремление к богатству и невероятный карьеризм — главные недостатки бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение выразил первый украинский лидер Леонид Кравчук.

Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество

По словам бывшего политика, Порошенко во время пребывания у власти не занимался управлением государством, а создавал бизнес-империю, которой руководили его соратники.

«У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. И второе— это карьеризм невероятный. Просто невероятный», — сказал Кравчук в интервью «112 Украина».

Он отметил, что Порошенко никого не хотел слушать, игнорировал советы, и поэтому ничего не реализовывалось.

В настоящее время на Украине расследуется 11 уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко и высокопоставленных чиновников.

12 августа политик прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), после чего украинцы закидали его яйцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко «пригрозил» Зеленскому цитатой из Священного Писания
В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019