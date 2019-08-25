Первый президент Украины назвал два главных недостатка Порошенко

Стремление к богатству и невероятный карьеризм — главные недостатки бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение выразил первый украинский лидер Леонид Кравчук.

По словам бывшего политика, Порошенко во время пребывания у власти не занимался управлением государством, а создавал бизнес-империю, которой руководили его соратники.

«У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. И второе— это карьеризм невероятный. Просто невероятный», — сказал Кравчук в интервью «112 Украина».

Он отметил, что Порошенко никого не хотел слушать, игнорировал советы, и поэтому ничего не реализовывалось.

В настоящее время на Украине расследуется 11 уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко и высокопоставленных чиновников.

12 августа политик прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), после чего украинцы закидали его яйцами.