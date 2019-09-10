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Парубий рассказал о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко

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Фото: TASS/Zuma
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100 депутатов парламента вызваны в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по делу об узурпации власти экс-президентом страны Петром Порошенко и его командой. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.

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По его словам, он заявил следователю об абсурдности дела об узурпации власти. «Вдумайтесь, 100 депутатов уже вызваны в ГБР, чтоб они дали показания по делу узурпации власти, что, мол [правительство] назначалось без коалиции», — сказал бывший спикер парламента Украины в эфире телеканала «Наш». Депутатов какого именно созыва вызвали на допрос в ГБР, Парубий не уточнил.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины юрист Андрей Портнов рассказал, что ГБР возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по якобы фальсификациям документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.

Ранее во вторник депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР. Предыдущий допрос Порошенко должен был состояться 3 сентября. На него экс-президент также не явился. Последний допрос, на котором он был, прошел 12 августа.

В настоящее время на Украине расследуется уже более 10 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников. Порошенко обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

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