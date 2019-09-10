Парубий рассказал о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко

100 депутатов парламента вызваны в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по делу об узурпации власти экс-президентом страны Петром Порошенко и его командой. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, он заявил следователю об абсурдности дела об узурпации власти. «Вдумайтесь, 100 депутатов уже вызваны в ГБР, чтоб они дали показания по делу узурпации власти, что, мол [правительство] назначалось без коалиции», — сказал бывший спикер парламента Украины в эфире телеканала «Наш». Депутатов какого именно созыва вызвали на допрос в ГБР, Парубий не уточнил.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины юрист Андрей Портнов рассказал, что ГБР возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по якобы фальсификациям документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.

Ранее во вторник депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР. Предыдущий допрос Порошенко должен был состояться 3 сентября. На него экс-президент также не явился. Последний допрос, на котором он был, прошел 12 августа.

В настоящее время на Украине расследуется уже более 10 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников. Порошенко обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.