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Генпрокурор Украины заявил о готовности арестовать Порошенко «без дрожи в руке»

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Фото: TASS/Zuma/Pavlo Gonchar
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в случае необходимости готов потребовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко прямо на заседании Верховной рады.

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«Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так — рука не дрогнет», — сказал он в интервью «РБК-Украина», опубликованном в понедельник, 9 сентября.

Как подчеркнул Рябошапка, в парламенте неприкасаемых нет.

На прошлой неделе Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Отменяется норма, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента страны.

Порошенко стал фигурантом 13 уголовных дел, по которым он проходит в качестве свидетеля. Все уголовные производства касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в работу судей.

Последний допрос экс-главы государства состоялся 12 августа и длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.

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