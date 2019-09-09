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Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство

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Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега, хочет обзавестись украинским гражданством. Такое заявление он сделал в эфире украинской версии шоу «Танцы со звездами», видео опубликовано на YouTube-аккаунте передачи 8 сентября.

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«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо», — приводит слова рэпера «РИА Новости».

По словам музыканта, на Украине он повстречал девушку, которая впоследствии родила ему детей. Также там живет дядя Пархоменко, с которым исполнитель хотел бы наладить отношения.

Как отмечает агентство, сейчас у Сереги есть бессрочный вид на жительство на Украине.

Российскому слушателю Пархоменко известен по таким песням как «Черный бумер», «Король ринга» и «Возле дома твоего».

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства страны россиянам, преследуемым по политическим мотивам.

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