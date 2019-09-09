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Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

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Фото: kino-teatr.ru
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Главу компании в сфере лесоводства Армена Бежаняна, также известного по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», избрали депутатом Осинской городской думы. Такую информацию предоставили в избирательной комиссии по Пермскому краю в понедельник, 9 сентября.

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«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».

Он набрал 197 голосов избирателей, или 47,58%. По данным комиссии, артист выдвинулся в качестве кандидата от «Единой России».

В 2013 году он уже пытался стать депутатом — баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году — в Земское собрание Осинского района. В обоих случаях ему не удалось набрать требуемого числа голосов.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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