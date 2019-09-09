Беглов набирает 64,47% голосов после обработки 98% бюллетеней

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов на выборах главы города в единый день голосования. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 9 сентября.

Руководитель петербургского избиркома Виктор Миненко также рассказал, что кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова набрала 16,85% голосов, представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 15,99%.

Явка на выборах в Санкт-Петербурге составила 30,08%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка на выборах губернатора на 18:00 превысила 23,69%. Кроме того, 8 сентября в Северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.

Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. Ранее он являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, выборы в городскую думу стали эмоциональными и конкурентными.

По данным МВД, серьезных нарушений, способных изменить результаты голосования, не зафиксировано.