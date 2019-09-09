Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.

Градоначальник поздравил новоизбранных депутатов и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу на пользу Москвы и жителей столицы.

В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия», - написал Собянин в Twitter.

По его словам, дума стала политически более разноплановой, что пойдет на пользу городскому парламенту.

По последним данным Мосгоризбиркома, явка на выборы составила 21,52%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Граждане выбрали депутатов местных собраний, губернаторов и депутатов Госдумы.