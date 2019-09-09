Песков прокомментировал выборы в Мосгордуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 сентября, отвечая на вопрос, победила или проиграла на выборах в Мосгордуму партия власти, заявил, что «Единая Россия» в целом показала по стране политическое лидерство.

«В остальном выборы прошли достаточно ровно. Результаты наверняка еще будут муссировать и пытаться анализировать социологи, политологи, собственно, это их хлеб», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник стало известно, что по данным обработки 100% протоколов явка на выборах депутатов Мосгордумы, прошедших 8 сентября, составила 21,77%. Среди кандидатов-победителей 26 самовыдвиженцев (из них девять — члены «Единой России»), 13 выдвинуты КПРФ, по три — партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что считает прошедшие в регионах выборы победой «Единой России». По его словам, во всех законодательных собраниях партия получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.