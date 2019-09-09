Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения и не попадал в ноты.

«Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах», — сказал нарколог в беседе с журналистами РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября.

Как отметил специалист, у певца получается «неудачная и какая-то странная импровизация». При этом медик затруднился сказать, насколько изменено состояние Билана.

Сам исполнитель и его представители пока никак не отреагировали на данную ситуацию.

Ранее в мае Билан допустил, что мог бы в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России.