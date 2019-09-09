Прямой эфир

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.

Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах
На ранней стадии употребления ребенком наркотиков пресечь беду проще, считают специалисты

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения и не попадал в ноты.

«Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах», — сказал нарколог в беседе с журналистами РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября.

Как отметил специалист, у певца получается «неудачная и какая-то странная импровизация». При этом медик затруднился сказать, насколько изменено состояние Билана.

Сам исполнитель и его представители пока никак не отреагировали на данную ситуацию.

Ранее в мае Билан допустил, что мог бы в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актера из «Тихого Дона» обвинили в угоне иномарки
Жена Гафта прокомментировала слухи о параличе артиста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019