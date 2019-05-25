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Билан допустил свое участие в «Евровидении» в третий раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певец Дима Билан допустил, что мог бы в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России. Об этом артист рассказал в эфире телешоу «Вечерний Ургант».

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По его словам, если общественность настоит, то он будет не против представить страну, так как это весело и спортивно. Ранее певец дважды ездил на конкурс в 2006 и 2008 годах. Во второй раз с песней Believe он занял первое место, напоминает «РИА Новости».

После триумфа Димы Билана прошло 11 лет, но с тех пор ни один из участников от России не смог занять 1-е место. Последний песенный конкурс «Евровидение» прошел в Израиле с 14 по 18 мая. По итогам голосования в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Представитель от России Сергей Лазарев занял третье место.

22 мая организаторы конкурса пересмотрели итоги из-за ошибки во время начисления баллов. Лазарев получил дополнительный балл, однако остался на том же месте.

При этом Швеция переместилась с шестого на пятое место, поменявшись с Норвегией. Северная Македoния подвинула Азербайджан и заняла седьмую строчку, а Белоруссия поднялась с 25-го на 24-е место, обогнав Германию.

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