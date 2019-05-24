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Мединский оценил «предвзятость» к России на «Евровидении»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что в Европе к России «последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо».

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Таким образом он ответил на заявления о «предвзятости» к стране на «Евровидении». По его словам, нужно не жаловаться на судьбу, а развивать межкультурные связи.

«Относительно конкретно «Евровидения» я сказать ничего не могу, потому что не хочется комментировать вещи, в которых глубоко не разбираешься», — сказал Мединский «РИА Новости».

Выступивший на конкурсе Сергей Лазарев ранее предположил, что распределение голосов может быть связано с отношением к России на международной политической арене.

Песенный конкурс «Евровидение» прошел в Израиле с 14 по 18 мая. По итогам голосования в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Лазарев занял третье место.

22 мая организаторы конкурса пересмотрели итоги из-за ошибки во время начисления баллов. Лазарев получил дополнительный балл, однако остался на том же месте.

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