Мединский оценил «предвзятость» к России на «Евровидении»

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что в Европе к России «последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо».

Таким образом он ответил на заявления о «предвзятости» к стране на «Евровидении». По его словам, нужно не жаловаться на судьбу, а развивать межкультурные связи.

«Относительно конкретно «Евровидения» я сказать ничего не могу, потому что не хочется комментировать вещи, в которых глубоко не разбираешься», — сказал Мединский «РИА Новости».

Выступивший на конкурсе Сергей Лазарев ранее предположил, что распределение голосов может быть связано с отношением к России на международной политической арене.

Песенный конкурс «Евровидение» прошел в Израиле с 14 по 18 мая. По итогам голосования в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Лазарев занял третье место.

22 мая организаторы конкурса пересмотрели итоги из-за ошибки во время начисления баллов. Лазарев получил дополнительный балл, однако остался на том же месте.