Бельгийский телеканал показал «Евровидение» без звука

Бельгийский телеканал Een опубликовал на YouTube шуточное видео, в котором представил международный песенный конкурс «Евровидение-2019» без музыки.

На нем участники конкурса выступают в полной тишине. При этом в ролике можно услышать топот ног, звон бокалов и «крики» исполнителей.

Так, например, во время выступления российского представителя Сергея Лазарева слышно, как он проводит пальцами по стеклу, передает «Газета.ру».

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Лазарев занял третье место.