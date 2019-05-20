Пригожин оценил шансы Дробыша выиграть суд у организаторов «Евровидения»

Шансы продюсера Виктора Дробыша выиграть суд против Европейского вещательного союза (EBU) стремятся к нулю. Об этом в эфире НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя намерение коллеги судиться с организаторами «Евровидения» из-за отстранения членов жюри Белоруссии от голосования в финале конкурса.

«Я в перспективу судебных тяжб, связанных с Европейским вещательным союзом, не верю. Потому что шансов выиграть суд — ноль, есть шансы потратить деньги. Это серьезные трудозатраты. Если мы говорим о свободе слова и демократии, то я не верю в них на европейском постпространстве», — пояснил Пригожин.

Ранее 20 мая стало известно, что российский продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз из-за отстранения членов жюри из Белоруссии от голосования в финале «Евровидения-2019». По словам Дробыша, EBU нанес «огромный урон и отношениям России с Белоруссией». 18 мая EBU решил отстранить от голосования членов национального жюри Белоруссии из-за нарушения правил конкурса. Представители Белоруссии в интервью TUT.by рассказали, за кого голосовали в полуфинале конкурса.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, но организаторы могут отменить его результат из-за нарушения правил конкурса.