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Грузинское жюри поставило выступление Лазарева на последнее место

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российский певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», подвел итоги голосования как зрителей, так и жюри.

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«Зрители 11 стран поставили это выступление на первое место (по 12 баллов), трех стран — на второе место (дали по десять баллов), пяти стран — на третье место (восемь баллов)», — написал Лазарев в своем Instagram, отметив, что в сумме от зрителей он получил 244 балла.

При этом, по его словам, члены жюри 17 стран оценили выступление в ноль баллов. Так, Грузия поставила его на последнее место. Количество баллов от жюри, как подчеркнул певец, составляет 125.

Лазарев также подчеркнул, что клип на песню Scream, с которой он выступал на конкурсе, на Youtube посмотрели более 10 млн раз.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

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