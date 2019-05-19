Победителем «Евровидения» стал представитель Нидерландов

Певец Дункан Лоуренс, представляющий в этом году на «Евровидении» Нидерланды, стал победителем конкурса. Артист выступил с композицией Arcade и после голосования жюри и зрителей набрал 492 балла.

Лоуренс с самого начала был главным фаворитов букмекеров. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%.

Номер Лоуренса отличался от остальных отсутствием спецэффектов. Певец исполнил песню, сидя за роялем, отмечает ТАСС.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с песней Soldi и 465 баллами. Замкнул тройку лидеров представитель России Сергей Лазарев, исполнивший балладу Scream (369 баллов).

Финал прошел 18 мая в Тель-Авиве. В нем приняли участи 26 стран. Сергей Лазарев прокомментировал итоги конкурса.