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Победителем «Евровидения» стал представитель Нидерландов

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Певец Дункан Лоуренс, представляющий в этом году на «Евровидении» Нидерланды, стал победителем конкурса. Артист выступил с композицией Arcade и после голосования жюри и зрителей набрал 492 балла.

Лоуренс с самого начала был главным фаворитов букмекеров. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%.

Номер Лоуренса отличался от остальных отсутствием спецэффектов. Певец исполнил песню, сидя за роялем, отмечает ТАСС.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с песней Soldi и 465 баллами. Замкнул тройку лидеров представитель России Сергей Лазарев, исполнивший балладу Scream (369 баллов).

Финал прошел 18 мая в Тель-Авиве. В нем приняли участи 26 стран. Сергей Лазарев прокомментировал итоги конкурса.

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