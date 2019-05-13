Лазарев сравнил престиж «Евровидения» с чемпионатом мира по футболу
Певец Сергей Лазарев рассказал «Известиям», зачем снова решил поехать на музыкальный конкурс «Евровидение», который стартует в Тель-Авиве 14 мая.
«Я вновь еду, потому что у меня есть возможность достойно представить свою страну и показать себя европейской публике совершенно с другой стороны», — сказал Лазарев.
Он отметил, что его возвращение «не связано ни с реваншем, ни с желанием что-то кому-то доказать или восстановить справедливость, которая якобы пострадала в 2016 году».
«Я не сразу согласился участвовать в конкурсе, понимая, что в первый раз показал максимум. Победа была практически у нас в кармане, ведь по итогам голосования зрителей мы победили», — отметил исполнитель.
Лазарев подчеркнул, что музыкальные конкурсы дают ему «толчок для развития и адреналин, которого порой не хватает».
«Выбор пал на меня, потому что у меня уже есть опыт, я хорошо себя зарекомендовал в прошлый раз. Плюс у меня есть азарт. Мне это интересно», — добавил певец.
Помимо прочего, он прокомментировал возможные затраты страны на организацию конкурса, в случае своей победы.
«А чемпионат мира по футболу не затратно проводить? От мероприятий такого масштаба зависит престиж страны, — сказал Лазарев. — Я думаю, от чемпионата мы все испытали невероятный патриотический подъем».
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