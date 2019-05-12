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«Евровидение-2019» началось в Тель-Авиве

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Фото: TASS/DPA/picture-alliance/Ilia Yefimovich
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Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в воскресенье, 12 мая, стартовал в Тель-Авиве, сообщается на сайте израильской корпорации общественного вещания Kan, ответственной за проведение смотра.

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Торжественная церемония традиционно началась с дефиле по «оранжевой дорожке». Делегаты из 41 страны проследовали по площади у театра Габима в центре города.

Также сегодня в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась «Деревня «Евровидения», отмечает ТАСС. На территории в 6 га разместилась официальная фан-зона, где установили четыре огромных экрана с трансляцией выступлений, 85 гастрономических палаток и бар длиной 100 м.

Песенная часть шоу стартует через два дня. Полуфиналы пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая.

В этом году на конкурс от России поехал певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступит во втором полуфинале под номером 13.

Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Россиянин получил высший балл от зрителей, но был засужен жюри некоторых стран. Сам певец утверждает, что он не едет на конкурс за «реваншем». По словам артиста, он очень хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».

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